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إصابة أسرة باختناق نتيجة تسريب غاز في بني سويف
الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:58 م
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احمد فتحي الدسوقي
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أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، باختناق بعد تسرب غاز داخل منزلهما بقرية أهناسيا الخضراء التابعة لمركز بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.
وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم: "تحيه. ص. ع"، 45 سنة، وأبناءها "ف. م.ع"، 14 سنة، طالبة، و"فاطمة. م. ع"، 6 سنوات، وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.
وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم: "تحيه. ص. ع"، 45 سنة، وأبناءها "ف. م.ع"، 14 سنة، طالبة، و"فاطمة. م. ع"، 6 سنوات، وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.
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