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سمير فرج: فترة تولي السيسي للاتحاد الأفريقي هي الأفضل

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:57 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن مصر عادت لأفريقيا بتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، حيث ركز الرئيس السيسي ركز خلال فترة رئاسته للاتحاد الأفريقي على ضخ استثمارات لأفريقيا.

وأشار "فرج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن فترة تولي الرئيس السيسي الاتحاد الأفريقي تعد من أفضل فترات الاتحاد، موضحا أن هدف الرئيس خلال القمة البريطانية الأفريقية هى التسويق لأفريقيا.

ولفت مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إلى أن وجود الاستثمار في أفريقيا سيقضي على الإرهاب والهجرة غير شرعية في دول القارة السمراء.
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الكلمات المفتاحية

سمير فرج القمة البريطانية الأفريقية السيسي افريقيا

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