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"مكافحة الإرهاب" تتصدر المباحثات المصرية البريطانية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:57 م
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بوابة الفجر
مارينا بشارة
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يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات بمقر مجلس الوزراء البريطاني بداونينج ستريت بلندن، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر بحث الأوضاع الإقليمية والدولية، خاصة مواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة ودفع عملية السلام بالشرق الأوسط واستعراض مجمل التطورات على الساحة الإقليمية وأهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة ما يحفظ وحدة وسيادة تلك الدول وسلامتها الإقليمية، ويصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها.

وكما سيتم بحث أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل التصدي لخطر الإرهاب والتطرف الذي أصبح يهدد العالم بأكمله وتأكيد أهمية دور مصر في المنطقة بوصفها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار وجهود مصر لمكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف بجانب الخطوات التنموية المهمة التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية.

وسيتم استعراض القضية الفلسطينية وتأكيد التوصل إلى حل عادل وشامل لها، وأن تحقيق السلام في المنطقة سيسفر عن واقع جديد يؤدي إلى إفساح المجال لدول المنطقة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع إليها شعوبها.
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الكلمات المفتاحية

مكافحة الارهاب بريطانيا السيسي

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