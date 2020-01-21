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أمين عام حركة الشعب: "سننظر في إمكانية المشاركة بحكومة الفخفاخ"

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:50 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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إعتبر أمين عام حركة الشعب زهيّر المغزاوي في تصريحات إعلامية، أن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد يتحمل المسؤولية المعنوية إذا نجحت هذه الحكومة، مشيرا إلى أن ذلك مسألة مهمّة.

وقد أعرب المغزاوي في ذات التصريحات، عن أمله في نجاح المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ بما تعهد به أمس، بشأن تشكيل حكومة محدودة العدد وقادرة على إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

كما أفاد أمين عام حركة الشعب زهيّر المغزاوي بأن مكتبه السياسي ومجلسه الوطني، سيجتمعان في أقرب الآجال لمناقشة إمكانية المشاركة في هذه الحكومة، إضافة إلى مزيد التشاور مع حزب التيار الديمقراطي بخصوص هذا الشأن.

ويجدر التذكير، بأن رئيس الجمهورية التونيسة قيس سعيّد كان قد كلّف يوم أمس، إلياس الفخفاخ بتكوين الحكومة في أقرب الآجال، التي لا تتجاوز مدة شهر ابتداء من يوم الثلاثاء 21 جانفي 2020، وهي مهلة غير قابلة للتجديد، بحسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور، على أن تُعرض تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة.
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