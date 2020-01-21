أمين عام حركة الشعب: "سننظر في إمكانية المشاركة بحكومة الفخفاخ"

إعتبر أمين عام حركة الشعب زهيّر المغزاوي في تصريحات إعلامية، أن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد يتحمل المسؤولية المعنوية إذا نجحت هذه الحكومة، مشيرا إلى أن ذلك مسألة مهمّة.





وقد أعرب المغزاوي في ذات التصريحات، عن أمله في نجاح المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ بما تعهد به أمس، بشأن تشكيل حكومة محدودة العدد وقادرة على إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.





كما أفاد أمين عام حركة الشعب زهيّر المغزاوي بأن مكتبه السياسي ومجلسه الوطني، سيجتمعان في أقرب الآجال لمناقشة إمكانية المشاركة في هذه الحكومة، إضافة إلى مزيد التشاور مع حزب التيار الديمقراطي بخصوص هذا الشأن.



