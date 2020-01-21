حبس 4 متهمين بخطف طفل في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، رئيس المحكمة، بالسجن 10سنوات لكل من: "م. ي. إ"، و"م. ح. إ"، و"ع. ك.ال"، والسجن 5 سنوات للمتهم "ف. ع. ح"، وإيداع المدعو"أ. س. ع"، بمستشفي الطب النفسي لإتهامهم بخطف طفل واحتجازة لطلب فدية.



صدر الحكم بعضوية كلًا من: المستشار جمال السيد الرفاعي، والمستشار عبد الفتاح الزارع، وأمانة سر كريم الجنادي.



تعود القضية المقيدة برقم 945لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بورد بلاغ بخطف طفل مقابل فدية لاسترجاعه.



توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان، قيام كلًا من: "م. ي. إ"، عامل حرفي، و"م.ح. إ"، عامل بمصنع خرف، و"ف. ح. ع" ، سائق، و"ع. ك. خ"، سمكري، و"أ. س. ع"، بالمعاش، بأن قاموا بالتحايل لخطف المجني عليه "ع. م. ق"، 11 سنة، داخل سيارة ملاكي الغربية، واحتجازه لمدة 4 أيام بمنطقة زراعية، وطلبوا من والده فدية بمبلغ مالي قدرة "مليون ومائتي ألف جنية"، لإخلاء سبيلة واسترجاعه، وبتقنين الإجراءات تم تحديد مكان الخاطفين والقبض عليهم وبعرضهم علي النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها السابق على المتهمين.