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الانتاج الحربي: نتعاون مع القطاع الخاص في كافة مشروعاتنا
الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:50 م
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رقية جمال
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قال محمد عيد بكر، المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربى، إن توطين الصناعة والتصنيع وليست التجميع هو الهدف الرئيسي للوزارة، وستكون هناك صناعات عسكرية جديدة خلال 2020.
وأوضح "بكر"، خلال حواره مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن إضافة خطوط إنتاج في المصانع شيء هام، وسيكون هناك خط إنتاج لتصنيع العدادات الذكية الكهربائية أو للمياه والغاز بالتعاون مع شركات عالمية كبرى.
وأكد المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربى، أن هناك تعاون كبير بين الوزارة ومصانعها والقطاع الخاص في كافة مشروعاتها، حيث أن هناك تعاون بين الوزارة والوزارات الأخرى، كتعاون مع وزارة التموين فيما يتعلق بقواعد بيانات بطاقات التموين، وتعاون بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم.
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