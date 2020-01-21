الانتاج الحربي: نتعاون مع القطاع الخاص في كافة مشروعاتنا

قال محمد عيد بكر، المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربى، إن توطين الصناعة والتصنيع وليست التجميع هو الهدف الرئيسي للوزارة، وستكون هناك صناعات عسكرية جديدة خلال 2020.





وأوضح "بكر"، خلال حواره مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن إضافة خطوط إنتاج في المصانع شيء هام، وسيكون هناك خط إنتاج لتصنيع العدادات الذكية الكهربائية أو للمياه والغاز بالتعاون مع شركات عالمية كبرى.



