سعر اليورو اليوم الثلاثاء 21-1-2020 مقابل الجنيه في البنوك

تباين سعر اليورو اليوم الثلاثاء 21-1-2020 أمام الجنيه المصرى فى عدد من البنوك العاملة فى مصر وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، حيث سجل متوسط سعره فى البنك المركزى المصرى 17.44 جنيه للشراء، 17.55 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:





سعر اليورو اليوم في البنوك





سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

17.44 جنيه للشراء.

17.55 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.47 جنيه للشراء.

17.60 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر

17.47جنيه للشراء.

17.60 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة

17.36 جنيه للشراء.

17.65جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.44 جنيه للشراء.

17.57 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.48 جنيه للشراء.

17.59 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.43 جنيه للشراء.

17.58 جنيه للبيع.