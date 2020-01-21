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جينيفر أنيستون: لن أنسى أبدًا حفل جوائز SAG 2020

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:50 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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ليس سرًا أن جينيفر أنيستون، كانت تعيش أفضل لحظات حياتها في حفل جوائز SAG عام 2020، فلم تكتف الممثلة الأسطورية بالحصول على جائزة لدورها في The Morning Show تقديرًا لأدائها المتميز من جانب ممثلة في مسلسل درامي، بل إنها كادت تكسر شبكة الإنترنت.

كما تعلمون، لأنها وبراد بيت، حظيا بلم شمل كبير خلال مراسم النجوم ولا أحد، ولا حتى أصدقائهم من المشاهير، يستطيع أن يتحمل تفاعلهم الرائع والحنين إلى الماضي.

حتى أن جينيفر تفاعلت مع بيت، وهو يشاهد خطاب قبولها "جميعنا كبرنا معًا. لقد أمضينا وقتًا ممتعًا رائعًا حقًا، وأشعر أنها ليلة ممتعة حقًا لنحتفل ونهتف لبعضنا البعض ونستمر في العمل".

وتابعت جينيفر قائلة: "أنتم حقًا لا تمتعون بهذا القدر من الحياة، لذلك من الجميل ان تخرجوا وترتدوا فستانًا جميلًا وتحتفوا بأصدقائكم وعملهم وتلهم واحدكم الآخر للاستمرار، سنعود للعمل غدًا".

من الواضح أن نجمة مسلسل Friends لم تنته من عرض الأمس أو فوزها الكبير.

قالت جينيفر مازحة عن ثوبها الحريري الأبيض الذي ارتدته في الحفل: "لا تجاعيد، أصعب مما يبدو، في مكان ما بين هاتين الصورتين، اعطاني رفاقي هدية أعزّها وليلة لن أنساها أبدًا".

تابعت جينيفر: "شكرًا لجوائز SAG، The Morning Show، وممثلينا الرائعين وطاقمنا. فلنعد إلى العمل".
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مشاهير جينيفر الفجر الفني The Morning Show SAG

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