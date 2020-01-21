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ضبط 21 ألف علبة سجائر مهربة ومجهولة المصدر بالقاهرة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:49 م
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بوابة الفجر
الفجر
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نجحت مباحث قسم شرطة الأزبكية من ضبط صاحب شركة إستيراد لتخزينه كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، قيام صاحب شركة إستيراد وتخليص جمركية، مقيم بمحافظة الجيزة، سبق إتهامه في قضيتين آخرهما قضية "جرائم تموينية"، بتخزين كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر والمهربة جمركيًا داخل مخزن "مستأجر كائن بدائرة القسم"، بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وضبطه وعثر بداخل المخزن على 20368 علبة سجائر ماركات متنوعة مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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مباحث القاهرة سجائر مهربة النيابة العامة الفجر السجائر التموين

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