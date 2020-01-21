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ثقافة الأقصر تناقش مفهوم الوحدة الوطنية (صور)

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:48 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بقصر ثقافة الأقصر، حيث أقيمت محاضرة تثقيفية بعنوان "مفهوم الوحدة الوطنية" ألقاها عبد العاطي علي، أشار إلى أن الوحدة الوطنية تتمثل فى تضافر عنصري الأمة الواحدة لمواجهة أي أعمال تخريبية للمجتمع سواء من الداخل أو من الخارج وذلك بمؤسسة نايل بالاس الخيرية.

فيما عقد القصر بالتعاون مع حضانة ورداب محاضرة بعنوان" الأضرار الناتجة عن الحريق" ألقتها سمية إبراهيم، أوضحت الأضرار الناتجة عن الحريق، كما أوضح ضرورة وضع قماش مبللة على الفم مع إستعمال جرس إنذار حريق للتنبيه فى حريق بالمكان بجانب سرعة الخروج وعدم التردد فى حالة وجود حريق، إلى جانب ذلك عقدت ورشة فنون تشكيلية بعنوان "أرسم ولون" ألقاتها صفاء ورنا وذلك بجمعية شباب الخير.

قدم القصر مجموعة من أفلام السينما الروسية وذلك بمقهى الكرنك، بالإضافة لورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذتها شيماء سعيد، كما بدء القصر النشاط الخاص بإجازة نصف العام، تضمن ورشة تعليم فن إكسسوار وورشة أخرى فى الفنون التشكيلية رسم على الوجه، إلى جانب مسرح عرائس بعنوان "إجازة نصف العام"، بالإضافة إلى ألعاب ترفيهية للأطفال تنفيذ شيماء مرجان نفيسة هبة محمود ومنى بكرى.
ثقافة الأقصر تناقش مفهوم الوحدة الوطنية (صور)
ثقافة الأقصر تناقش مفهوم الوحدة الوطنية (صور)
ثقافة الأقصر تناقش مفهوم الوحدة الوطنية (صور)
ثقافة الأقصر تناقش مفهوم الوحدة الوطنية (صور)
ثقافة الأقصر تناقش مفهوم الوحدة الوطنية (صور)
ثقافة الأقصر تناقش مفهوم الوحدة الوطنية (صور)
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