الترتيبات النهائية لافتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ51 (صور)

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة الترتيبات النهائية لافتتاح الدورة 51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب والمقرر انطلاقها ظهر الاربعاء 22 يناير بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس وتستمر حتى 4 فبراير المقبل حيث تابعت سير عملية التجهيزات بالقاعات وأجنحة العرض المختلفة والاماكن المخصصة للفعاليات الثقافية والفنية وورش العمل وغيرها، واشادت بتنظيم القاعات والتصنيف النوعى للاجنحة ودور النشر، مشددة على ضرورة التواصل الدائم مع الزائرين والعارضين بما ينعكس ايجابًا على احد اهم المحافل الثقافية الدولية.









يشار أن الدورة الـ 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب يقام تحت شعار مصر افريقيا ثقافة التنوع بمشاركة 40 دولة وتحل عليها دولة السنغال كضيف شرف واختارت الدكتور جمال حمدان شخصية لها هذا العام وتضم 808 جناح عرض و 900 دار نشر بالإضافة إلى 41 مكتبة من سور الازبكية، كما تحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة ولأول مرة يتم اطلاق تطبيق الكترونى يساهم فى التيسير على الزائرين معرفة اماكن دور النشر وما تعرضه من الاصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيدها.