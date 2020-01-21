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بعد الترويج له.. فيلو وفريق حمو بيكا يطرحان كليب "يلا ثورة"

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:44 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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طرح نجم المهرجانات الشعبية أحمد فيلو، وحمو بيكا، مهرجان جديد على طريقة الفيديو كليب، بعنوان "يلا ثورة"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وكالعادة حصد الكليب على نسبة مشاهدة عالية في الساعات الاولى من طرحه.

تفاصيل كليب "يلا ثورة"

غناء أحمد فيلو، وحمو بيكا، ونور التوت، قدورة، ومن كلمات إسلام المصري، وتوزيع فيجو الدخلاوي، وجاءت كلمات المهرجان كالاتي: "يلا ثورة ويلا ظيطة، اي خصم لبس في حيطة، منتزة وارض الازريطة اصحى وصلو الجنتلا، احنا ابعد من خيالكو اصحى فوقو العو جالكو".

يذكر أن حمو بيكا، هو مؤسس فرقته، المكونه من الموزع فيجو الدخلاوي، وأحمد الفيلو، ونور التوت، ومودي امين، وكان قد ناشد رئيس الجمهورية، بالتدخل والنظر في ازمته مع نقابه المهن الموسيقية، والتي تقع في منعه من احياء حفلات، في مصر وخارجها، وذلك بعد ان اقتحم النقابة، وهدد نقيبها هاني شاكر، بتكسيرها والتظاهر.
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