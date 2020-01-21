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بعد إصابة يوسف فوزي به.. التفاصيل الكاملة حول مرض شلل الرعاش

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:13 ص
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يوسف فوزي
يوسف فوزي
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أصيب الفنان القدير يوسف فوزي بمرض شلل الرعاش، مؤكدا أنه لن يعود للتمثيل مرة آخرى، وهذا بعد أن تقدم به العمر، وكثرة الكوابيس التي يراها في منامه بعد إصابته بهذا المرض اللعين.

ومن هنا، ننشر لكم في السطور التالية التفاصيل الكاملة حول مرض شلل الرعاش الذي أصيب به الفنان يوسف فوزي:

معلومات عامة عن المرض

تعود تسمية شلل الرعاش إلى الطبيب جيمس باركنسون، والذي عرف في البداية باسم "مرض باركنسون"، ويتم فحص شلل الرعاش بشكل إكلينيكي، عندما يتم فحص مصاب بهذا المرض، كما أن هذا المرض يصنف من ضمن الأمراض العصبية.

ويختل المريض توازنه ويشعر ببطء الحركة، ويظهر هذا المرض بشكل ملفت مع التقدم في العمر، أي تزداد فرصه تواجده بين كبار السن.

وتشير العديد من الدراسات إلى أنه هناك وجود نسبة 10% من إجمالي المرضى الذين يصابون بالمرض قبل سن الـ40.

ووفقا للعديد من الدراسات، أثبتت أن مرض شلل الرعاش له علاقة بالوراثة عند بعض الأشخاص، ويصيب الرجال والنساء على حد سواء.

يحدث شلل الرعاش نتيجة نقص مادة الدوبامين - هو المرسل الكيميائي الذي يسري بين الخلايا العصبية، ويساهم في سير ونقل السيالات العصبية من أجل تحقيق الانتظام الجسمي الحركي عند الإنسان- داخل الدماغ، وذلك بسبب اضطراب أو تلف في مصنع إنتاج الدوبامين في المادة السوداء - المُكلفة بإنتاج مادة الدوبامين في الدماغ-. 

ومن أعراض شلل الرعاش، قلة الحركة، والتخشب على شكل انجماد، والرعاش، واضطراب توازن الجسم حيث يفقد المريض القدرة على تنظيم حركته.

مراحل تطور شلل الرعاش

- تظهر الأعراض على جانب واحد وخاصة في الأطراف ويكون المرض في بداية مراحله، وتستمر هذه المرحلة حوالي 3 أعوام.

- هذه المرحلة يتمكن المرض من جسم الانسان وتتأثر كافة الأطراف ومدة هذه المرحلة حوالي 6 سنوات.

- مجة هذه المرحلة 7 أعوام ويحدث للمريض اضطراب في الاتزان والحركة والتدهور العصبي.

- لا يستطيع المريض أن يمارس نشاطاته اليومية بشكل طبيعي بل يحتاج لمساعدة الأشخاص في تانول لطعام والمشي، ومدة هذه المرحلة تتجاوز الـ9 سنوات.


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الكلمات المفتاحية

يوسف فوزي مرض شلل الرعاش شلل الرعاش الفنان يوسف فوزي

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