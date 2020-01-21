الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن

قام الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 21/1/2020، بالإعلان عن وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن، و سيصلى عليه بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

ووفقًا لما تم نشره على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء نص البيان على النحو التالى:





انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود ، وسيصلى عليه، إن شاء الله اليوم الثلاثاء الموافق 26 / 5 / 1441هـ، بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركي بن عبدالله فى مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".



