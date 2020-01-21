Advertisements
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن
الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:31 ص
Advertisements
Advertisements
قام الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 21/1/2020، بالإعلان عن وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن، وسيصلى عليه بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
ووفقًا لما تم نشره على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء نص البيان على النحو التالى:
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود ، وسيصلى عليه، إن شاء الله اليوم الثلاثاء الموافق 26 / 5 / 1441هـ، بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركي بن عبدالله فى مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".
من هو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن؟
اسمه بالكامل هو بندر بن محمد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سـعود، وهو ابن الأمير محمد بن عبدالرحمن شقيق مؤسس السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود وهو ابن عم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
Advertisements