"مثالا للاحترام والرقي".. شريف رمزي يدعم الفنان يوسف فوزي

دعم الفنان شريف رمزي، الفنان الكبير يوسف فوزي، مطالبا الدعاء له عبر تدوينة على حسابه الشخصي بموقع تويتر.





وكتب شريف قائلا: "أصبح من الصعب جدا أن تعثر على رجل يقال عنه أنه رجل بمعنى الكلمة هذا النجم يستحق هذه المقولة بكل قوة فهو مثال للاحترام والطيبة والوطنية والأخلاق والرقي وصفاته العظيمة لا تعد ولا تحصي ربنا يشفيه ويعافيه أطالب الجميع بالدعاء لهذا النجم الكبير الفنان #يوسف_فوزي".