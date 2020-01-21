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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:40 ص
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 21/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || زيادة الخسائر الاقتصادية بإيران بعد نكبة الطائرة الأوكرانية

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
كشفت تقارير، اليوم الثلاثاء، أن إيران ستشهد خسائر اقتصادية كبيرة بعد تحطم الطائرة الأوكرانية في مطار الخميني بطهران.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || حرائق الغابات في أستراليا تضرب إنتاج الفحم وخوف من عودتها
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
كشفت مجموعة عملاق التعدين BHP في أستراليا، اليوم الثلاثاء، أن سوء نوعية الهواء الناتج عن الدخان الناتج عن حرائق الغابات في أستراليا يضر بإنتاج الفحم، حيث قالت السلطات، إن فترة الاستراحة من ظروف الحريق الخطرة ستنتهي خلال أيام.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || "العفو الدولية": قانون جديد بقطر يزيد من تقييد حرية التعبير
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
صرحت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، أن قانونًا جديدًا غامض الصياغة يجرم مجموعة واسعة من أنشطة النشر، ويقيد بشكل كبير حرية التعبير في قطر، بعد عامين فقط من انضمامه إلى الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

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الكلمات المفتاحية

حرية التعبير حرائق الغابات في أستراليا العفو الدولية الطائرة الأوكرانية الخسائر الاقتصادية إيران

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