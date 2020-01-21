سعر الدولار يواصل تراجعه مقابل الجنيه خلال التعاملات الصباحية

شهد سعر الدولار انخفاضا طفيفا اليوم الثلاثاء 21 -1 -2020 أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة مقارنة بتعاملات أمس، حيث سجل متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع للشراء، بحسب اخر التحديثات الصادرة عن البنك اليوم.





سعر الدولار في البنوك بعد تراجعه





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.74 جنيه للشراء

15.84جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.76جنيه للشراء.

15.86جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.75 جنيه للشراء.

15.85 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.73 جنيه للشراء.

15.83 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.74 جنيه للشراء.

15.84 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى بنك مصر

15.76 جنيه للشراء.

15.86 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك عودة

15.74 جنيه للشراء

15.84 جنيه للبيع









سعر الدولار فى بنك قناة السويس

15.75 جنيه للشراء.

15.85 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى

15.72 جنيه للشراء

15.82 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.74 جنيه للشراء

15.84 جنيه للبيع