برلماني: إرسال الإذاعة لا يصل لثلثي جنوب سيناء





"شعبان" قال إن الوفد البرلماني الذي زار محافظة جنوب سيناء، اكتشف أن ثلثي المحافظة، لا يصلها إرسال الإذاعة، لعدم توافر الإمكانيات.





وأضاف أن اللجنة أيضا ستدعو وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، لوضع التوقيت الزمني لمخطط تطوير حمام موسى، وفقًا لما وعد به الوزير.





وتابع أنه سيتم دعوة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء؛ لبحث آلية تنفيذ المخطط الذي أشار إليه المحافظ بإعادة تطوير مسرح الطور.







ونوه بأن اللجنة ستضع ضمن توصيات تقريرها، إشادة خاصة بالدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، للمستوى المتميز الذي وصل إليه مسرح الطور، خاصة بعد أن كان معسكرًا للجانب الإسرائيلي.





ولفت إلى أن اللجنة ستنتهي من تقريرها وسترسله إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، تمهيدًا لمناقشته في أحد الجلسات العامة.





وضم الوفد المتواجد حاليا في شرم الشيخ 12 نائبا، من لجنتي الثقافة والآثار، والإعلام، هم: محمد شعبان، وكيل اللجنة، والدكتور نادر مصطفى، أمين سر اللجنة، وياسمين أبو طالب، وثناء برغش، وتامر عبد القادر، وجلال عوارة، ونشوى الديب، وجليلة عثمان، وأسامة شرشر، وجمال كوش، وأحمد أبو العزم، ومعتز الشاذلي.



قال محمد شعبان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن اللجنة تلتقي وزيرة التخطيط، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ لرصد مبلغ مالي للعمل على تقوية الإرسال الإذاعي، ووصوله إلى جميع أنحاء محافظة جنوب سيناء.