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وزراء الهجرة والقوى العاملة والتضامن في البحيرة ضمن "مراكب النجاة"

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:35 ص
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الللقاء
الللقاء
إسلام أمين
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استقبل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصرين بالخارج، والدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والأستاذة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، قبل قليل، بديوان عام المحافظة.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة، حضور لقاء "المرأة المصرية "ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، بمجمع دمنهور الثقافي، ثم التوجه لمكتبة مصر العامة بدمنهور؛ لحضور تدريبات الشباب من أنشطة طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي.
 
كما يتفقد الوزراء، 6 ورش عمل بمركز التدريب المهني بحوش عيسى، ثم العودة لمجمع دمنهور للمؤتمرات لمقابلة شباب تنمية المشروعات بمحافظة البحيرة.
وزراء الهجرة والقوى العاملة والتضامن في البحيرة ضمن "مراكب النجاة"
وزراء الهجرة والقوى العاملة والتضامن في البحيرة ضمن "مراكب النجاة"
وزراء الهجرة والقوى العاملة والتضامن في البحيرة ضمن "مراكب النجاة"
وزراء الهجرة والقوى العاملة والتضامن في البحيرة ضمن "مراكب النجاة"
وزراء الهجرة والقوى العاملة والتضامن في البحيرة ضمن "مراكب النجاة"
وزراء الهجرة والقوى العاملة والتضامن في البحيرة ضمن "مراكب النجاة"
وزراء الهجرة والقوى العاملة والتضامن في البحيرة ضمن "مراكب النجاة"
وزراء الهجرة والقوى العاملة والتضامن في البحيرة ضمن "مراكب النجاة"
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