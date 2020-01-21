وزراء الهجرة والقوى العاملة والتضامن في البحيرة ضمن "مراكب النجاة"

قبل قليل،

كما يتفقد الوزراء، 6 ورش عمل بمركز التدريب المهني بحوش عيسى، ثم العودة لمجمع دمنهور للمؤتمرات لمقابلة شباب تنمية المشروعات بمحافظة البحيرة.

استقبل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصرين بالخارج، والدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والأستاذة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي،بديوان عام المحافظة.ومن المقرر أن تشهد الزيارة، حضور لقاء "المرأة المصرية "ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، بمجمع دمنهور الثقافي، ثم التوجه لمكتبة مصر العامة بدمنهور؛ لحضور تدريبات الشباب من أنشطة طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي.