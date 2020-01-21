الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود اليوم

رحل الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، ابن عم الملك سلمان وصهره عن عالمنا اليوم الثلاثاء، الموافق الـ21 من يناير 2020.





وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن





وأصدر الديوان الملكي السعودي، بيانًا لنعي بندر بن محمد بن عبدالرحمن قال فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود ، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء الموافق 26 / 5 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".





من هو بندر بن محمد بن عبدالرحمن





وتزوج بندر بن محمد بن عبدالرحمن شقيقة الملك البندري بنت عبد العزيز آل سعود، وظل زواجهما حتى وفاتها في عام 2008.





الأمراء ينعون بندر بن محمد بن عبدالرحمن





ونعى ملوك وأمراء المملكة العربية السعودية، الأمير الراحل بندر بن محمد بن عبدالرحمن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





عزاء بندر بن محمد بن عبدالرحمن





وقدم الأمير ‏نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود العزاء للعاهل السعودي قائلاً: "رحم الله الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن وخالص العزاء لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولأبناء الفقيد والأسرة المالكة الكريمة".





سفير اللملكة بالكويت يقدم العزاء





ونعى سفير السعودية في الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عن عبدك بندر بن محمد بن عبدالرحمن.. اللهم تقبله قبول حسن وثبته واعفُ عنه".





من هو بندر بن محمد بن عبدالرحمن؟





يذكر أن الأمير الراحل بندر بن محمد بن عبدالرحمن هو والد الشاعر السعودي الشهير سعود بن بندر الذي توفى عام 1986 عن عمر يناهز 42 عامًا.



