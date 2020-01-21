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اعتراف إيراني جديد بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:25 ص
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الطائرة الأوكرانية المنكوبة
الطائرة الأوكرانية المنكوبة
وكالات
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أقرت هيئة الطيران المدني الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأنها لا تملك الأجهزة اللازمة لتفريغ البيانات من ذلك النوع من الصناديق في الطائرة المنكوبة، من طراز بوينغ 737.

 

وطالبت هيئة الطيران المدني الإيرانية، من السلطات الأمريكية والفرنسية الأجهزة اللازمة ليتسنى لها تفريغ محتويات صندوقي الطائرة الأوكرانية الأسودين، لكنها لم تتلق ردًا إيجابيًا.

 

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد اعترف بأنه أسقط طائرة أوكرانية بعد إقلاعها من مطار الخميني بالخطأ، ما أسفر عن مقتل جميع من كان على متنها وعددهم 176 شخصاً.

 

وقالت إيران سابقاً إنها ستفرغ بيانات الرحلة وأجهزة تسجيل الأصوات على أراضيها بعد إشارات متضاربة عن إرسال الصندوقين الأسودين للخارج بناءً على طلب كندا، وأوكرانيا، ودول أخرى بعد مقتل مواطنيها في تحطم الطائرة.

 

واعترفت السلطات الإيرانية، في وقت سابق اليوم، بأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة أسقطت بصاروخين لا بصاروخ واحد، كما كانت تقول في السابق.

 

وتحدثت تقارير إعلامية، عن لقطات مصورة تظهر إطلاق صاروخين بفارق ثوان معدودة تجاه الطائرة الأوكرانية التي كانت على متنها 176 شخصا، قتلوا جميعا.

 

 

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