هازارد يعود إلى ريال مدريد ضد أتلتيكو

عاد الجناح البلجيكي الدولي ونجم نادي ريال مدريد الإسباني إيدين هازارد لتدريبات الفريق اليوم الثلاثاء، في خطوة تقربه من عودته للمباريات مجدداً.





وتدرب هازارد بشكل فردي في تدريب ريال مدريد اليوم، إستعداداً للقاء سلامينكا في بطولة كأس ملك إسبانيا.





وغاب البلجيكي الدولي عن مباريات الفريق طوال الفترة الماضية، بعد الإصابة القوية التي تلقاها في الكاحل في نهاية نوفمبر الماضي.





وخاض هازارد بعض التدريبات الفردية على عشب الملعب، بالإضافة لبعض التمارين البدينة، ولكن دون لمس الكرة، إستعداداً للإشتراك في التدريبات الجماعية للفريق.





ووفق الجهاز الطبي للنادي الملكي، من المقرر عودة هازارد للفريق خلال ديربي مدريد ضد أتليتيكو مدريد في الدوري الإسباني مطلع فبراير المقبل.





وخاض هازارد 13 مباراة فقط مع الفريق في جميع البطولات هذا الموسم، حيث سجل هدفاً واحداً وصنع هدفاً آخر.



