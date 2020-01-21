الاثنين.. "شكاوى النواب" تناقش 14 اقتراحًا بشأن منظومة الصحة

وتشمل الاقتراحات ما يأتي:





1- اقتراح بشأن تطوير ورفع كفاءة مستشفى علوان بالصحة النفسية بمحافظة أسيوط، برغبة من النائب محمد حمدي دسوقي.





2- اقتراح بشأن سرعة الانتهاء من مركز عباس حلمي للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بالعجمي في محافظة الإسكندرية، برغبة من النائب مصطفى الطلخاوي.





3- اقتراح بشأن الانتهاء من أعمال الصيانة بمستشفى طلخا المركزي بمحافظة الدقهلية، برغبة من النائب بسام فليفل.





4- اقتراح بشأن تزويد مستشفى سيدي سالم المركزي بمحافظة كفر الشيخ بجهاز أشعة رنين مغناطيسي، برغبة من النائب سيد أحمد.



5- اقتراح بشأن تجديد وتطوير عيادة عمر بن الخطاب، التابعة لهيئة التأمين الصحي بمدينة كفر الشيخ، برغبة من النائب هاني النواصرة.





6- اقتراح بشأن سرعة إحلال وتجديد مستشفى الرمد، بمركز سمالوط، بمحافظة المنيا، برغبة من النائب سمير رشاد أبو طالب.





7- الاقتراح بشأن تحويل الوحدة الصحية بقرية المعدية بمركز إدكو بمحافظة البحيرة إلى مستشفى تكاملي مميزة، برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين.





8- اقتراح بشأن تجهيز وافتتاح الوحدة الصحية بقرية لومانة بمركز المحلة الكبرى ـ بمحافظة الغربية، برغبة من النائب حامد جلال جهجهة.





9- اقتراح بشأن تحويل مستشفى عزبة البرج بمحافظة دمياط من مستشفى مركزي (ب) إلى مستشفى مركزي (أ)، برغبة من النائب أسامة العبد.





10- اقتراح بشأن افتتاح 3 مدارس تمريض للبنين بمحافظة مطروح، برغبة من النائب أحمد رسلان.





11- اقتراح بشأن إنشاء لجنة دوائية عليا لقطاع الصعيد، مقرها محافظة أسيوط، برغبة من النائب جمال آدم.





12- اقتراح بشأن تزويد الوحدات الصحية بمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة بالمعدات والأجهزة، برغبة من النائب محمد سعد تمراز.





13- الاقتراح بشأن تحويل الوحدة الصحية بمنطقة الكونيسة، حي العمرانية، بمحافظة الجيزة، إلى مستشفى عام، برغبة من النائب محمد فؤاد.





14- اقتراح بشأن زيادة عدد غرف العناية المركزة بمستشفى شرق المدينة بمحافظة الإسكندرية، برغبة من النائب حسني حافظ.



تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها، يوم الاثنين المقبل، 14 اقتراحا بشأن مشكلات منظومة الصحة والدواء، من نقص أجهزة ومستلزمات طبية وصيانة، وسوء الخدمة في بعض المستشفيات والوحدات الصحية والمطالبة بتطويرها.