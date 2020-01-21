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هل تتأثر أسعار السيارات بتراجع الدولار؟.. غرفة التجارة تجيب

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:15 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن تأثير انخفاض سعر الدولار على أسعار السيارات ليس كبيرا، منوها بأن حركة بيع السيارات ليست كبيرة، والمعارض تلجأ للخصومات للتخلص من الموديلات القديمة.

وأشار "عبدالعاطي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، إلى أن صناعة السيارات تشهد تغييرا، حيث هناك توجه للسيارات الكهربائية بدلا من السيارات التي تسير بالوقود والغاز، خاصة وأنها أقل تلوثا.

وأضاف رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أن المناخ العام العالمي الحركة البيعية به ليست قوية، معقبا: "الأمل على السيارات الكهربائية.
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