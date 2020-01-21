التمثيل تحول إلى حقيقة.. كيف تنبأ يوسف فوزي بمرضه في "أوبرا عايدة"؟

أشعل الفنان يوسف فوزي مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الأثنين، وذلك بعد أحدث ظهورصحفي له وبدت عليه أعراض مرض الشلل الرعاش واضحة وهذا مادفعه لاعتزال التمثيل.



ولكن لعبت الصدفة دورها وتحول التمثيل إلى حقيقة، حيث جسد يوسف فوزي دور جراح شهير في مسلسل أوبرا عايدة أصيب بنفس مرضه الحقيقي وأيضًا اعتزل عمله ومهنته كطبيب.



وقد تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لآخر لقاء صحفي ليوسف فوزي وتمنوا من الله أن يشفيه ويرفع عنه البلاء.



وكان قد قرر يوسف فوزي اعتزال التمثيل، كما أوضح أنه لايخرج من المنزل ويقضي حياته بعيدًا عن الجمهور بعدما أصيب بهذا المرض، وبسببه يرى كوابيس في منامه ومنها أن السيناريو يضيع منه.



