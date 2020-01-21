Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:09 ص
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
أذاع برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام، حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في سوق الجملة.

وجاءت أسعار الخضراوات، على النحو التالي: حيث سجل سعر الطماطم 5 جنيهات للكيلو، وسعر البطاطس 5 جنيهات للكيلو، وسعر البصل 7.5 جنيه للكيلو، وسعر الخيار 6.5 جنيه للكيلو، وسعر السبانخ 5 جنيهات للكيلو، وسعر القرنبيط 5 جنيهات للكيلو، وسعر الباذنجان 5 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 6 جنيهات للكيلو.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل سعر البرتقال 7.5 جنيه للكيلو، وسعر الجوافة 7.5 جنيه للكيلو، وسعر الموز 10 جنيهات للكيلو، وسعر الفراولة 12 جنيه للكيلو.

وتتباين اسعار الخضروات والفاكهة طبقا للعرض والطلب والمعروض من السلع، ومن الملاحظ وجود ثبات نسبي في الاسعار خلال الفترة الأخيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قلقاس فاكهة أسعار خضراوات أخبار مصر

أخبار تهمك

تصريحات مثيرة من محلل شبكة "بي بي سي" تجاه محمد صلاح

منذ 41 دقيقة

"الأرصاد" تزف بشرى سارة بشأن طقس اليوم

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الأهلي يرد على العرض الإماراتي للتعاقد مع "الجوكر"

منذ ساعتين و 8 دقيقة

نجم جديد خارج ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

بعد صالح وأزارو.. حسام عاشور يشعل أزمة في الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

قنبلة موقوتة.. "أطباء الدقهلية" تفجر مفاجأة عن معامل تحاليل

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن صفقة القرن

منذ حوالي 10 ساعات

عرض جديد لوليد أزارو للرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

شاهد.. زعماء العالم يتجاهلون أردوغان بمؤتمر برلين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من لجنة "ذا فويس كيدز" على أزمة استبعاد المصرية هايدي محمد

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل جديدة بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

منذ حوالي 3 ساعات

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

منذ حوالي 16 ساعة

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 18 ساعة

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ حوالي 12 ساعة

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد في مصر (فيديو)

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمصر (فيديو)

لو نازل السوق.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة أولا (فيديو)

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

اعرف قبل ماتتسوق.. أسعار الخضروات والفاكهة السبت (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:27 ص

بعد صالح وأزارو.. حسام عاشور يشعل أزمة في الأهلي

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

11:26 م

الأهلي يرد على العرض الإماراتي للتعاقد مع "الجوكر"

09:45 ص

"الأرصاد" تزف بشرى سارة بشأن طقس اليوم

09:45 ص

شاهد.. زعماء العالم يتجاهلون أردوغان بمؤتمر برلين

08:22 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status