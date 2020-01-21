أنشطة ترفيهية خلال احتفالية التوعية بـ"الزهايمر" في مستشفى العباسية

تعقد الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، التابعة لوزارة الصحة، احتفالية للتوعية بمرض الزهايمر، اليوم الثلاثاء، بمستشفى العباسية، بالتنسيق مع جمعية الزهايمر مصر، ومركز الطب النفسي، وجامعة عين شمس.



وقالت الدكتورة منن عبد المقصود، رئيسة الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن الاحتفال يتضمن نشاطا ترفيهيا وتوعويا ونشاطا رياضيا.

وأكدت اهتمام الأمانة ومستشفيات الصحة النفسية، بالمرضى النفسيين.

وأوضحت أن مرض الزهايمر، من الأمراض النفسية الشائعة، في فئة كبار السن.