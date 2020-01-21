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كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة أستون فيلا و واتفورد يونايتد الدوري الإنجليزي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة « أستون فيلا» رابط أستون فيلا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:19 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يبحث فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائى المصرى أحمد المحمدى ومحمود حسن تريزيجيه، عن تحقيق سابع انتصاراته فى الدوري الإنجليزي هذا الموسم عندما يستضيف واتفورد على ملعب "فيلا بارك"، فى تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

أستون فيلا ضد واتفورد
وتعثر أستون فيلا فى الجولتين الماضيتين بالدوري الإنجليزي بالسقوط بسداسية مقابل هدف أمام مانشستر سيتى ثم التعادل مؤخرا مع برايتون بهدف لكل منهما.

وكان "الفيلانز" صاحب المركز الـ18 برصيد 22 نقطة جمعها من الفوز فى 6 مباريات و4 تعادلات، حقق اخر انتصاراته على حساب بيرنلى بهدفين مقابل هدف، على ملعب "تيرف مور" ضمن منافسات الجولة الـ21 التى أقيمت مطلع العام الجارى.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
كما تقام عدة مواجهات اليوم فى نفس الجولة، وهى: مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد، إيفرتون ونيوكاسل يونايتد، كريستال بالاس وساوثهامبتون، وبورنموث مع برايتون، فيما تقام فى العاشرة والربع مساء الديربى النارى للعاصمة البريطانية "لندن" بين تشيلسي وجاره آرسنال على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز.

ومن المقرر أن تستأنف منافسات الجولة بإقامة ثلاث مواجهات غدا الأربعاء حيث يستضيف توتنهام هوتسبير نظيره نورويتش سيتي، ويحل بيرنلى ضيفا على مانشستر يونايتد، فيما يلتقى ليستر سيتى مع وست هام يونايتد، فيما تختتم بمواجهة قوية بين ليفربول مع مضيفه وولفرهامبتون فى العاشرة من مساء الخميس.

يذكر أن ليفربول الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة متفوقا بفارق 16 نقطة، عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثانى، برصيد 48 نقطة، فيما جاء ليستر سيتي فى المركز الثالث برصيد 45 نقطة.

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