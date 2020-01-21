الصين: تفشي فيروس "كورونا" يخيف الأسواق العالمية

أبلغت الصين عن وفاة رابعة بسبب فيروس كورونا جديد اليوم الثلاثاء مع استمرار ارتفاع عدد الحالات مما أدى إلى تصاعد التوتر في الأسواق الآسيوية، مع استعداد مئات الملايين من الصينيين للسفر لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.



وكثفت السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم الفحص، ودعت منظمة الصحة العالمية إلى عقد اجتماع يوم الأربعاء للنظر في إعلان حالة طوارئ صحية دولية، حيث أكدت الصين انتشار الفيروس من خلال الاتصال البشري.



وتراجعت الأسهم الآسيوية حيث شبه المستثمرون انتشار مرض الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) في 20022003، وهو فيروس كوروني آخر اندلع في الصين، وقتل نحو 800 شخص في وباء عالمي.



وانخفض اليوان الصيني (CNY) ما يقرب من نصف في المئة، وهو في طريقه لأسوأ يوم له في شهر، بينما انخفضت أسهم شركات الطيران والسفر في جميع أنحاء المنطقة.



وقالت مارجريت يانج، المحللة في "سي ام سي ماركت" في سنغافورة "بسبب السنة الصينية الجديدة، سيتحرك ملايين الأشخاص إلى مسقط رأسهم في جميع أنحاء الصين مما يجعل الوضع برمته غير قابل للسيطرة"، في إشارة إلى فترة العطل الصينية التي تبدأ رسميًا في يوم الجمعة.



وأضافت: "عمليات البيع ليست سوى البداية، وسوف نرى المزيد في الأيام المقبلة".



وقال مسؤولون صينيون، إن عدد الحالات المعروفة زاد أكثر من ثلاثة أضعاف يوم الاثنين إلى 223، معظمها في مدينة ووهان بوسط البلاد حيث بدأ تفشي المرض، وكذلك في بكين وشانغهاي.



وتوفى شخص رابع يوم 19 يناير، وفقا لما ذكرته لجنة الصحة لبلدية ووهان اليوم الثلاثاء.



وأضافت أن الرجل البالغ من العمر 89 عامًا والذي كان يعاني من مشاكل صحية منها مرض الشريان التاجي ظهرت عليه الأعراض في 13 يناير، وأدخل المستشفى بعد خمسة أيام.



وأكدت السلطات الصينية يوم الاثنين لأول مرة أن الفيروس يمكن أن ينتشر عن طريق الاتصال البشري، وقال 15 من الطاقم الطبي قد أصيبوا.



وما زالوا يحققون في مصدر الفيروس، لكن منظمة الصحة العالمية تقول إن المصدر الرئيسي على الأرجح هو الحيوان، وقد ربط المسؤولون الصينيون الفاشية بسوق للمأكولات البحرية في ووهان.



وصرح تشونغ نانشان، رئيس فريق خبراء اللجنة الوطنية للصحة الذي يحقق في تفشي المرض، في لقطات بثها التلفزيون الحكومي يوم الاثنين إنه لا يوجد خطر من تكرار وباء السارس طالما تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.



وأضاف أن تفشي المرض ما زال في مراحله الأولى وأن الصين لديها أنظمة مراقبة وحجر صحي جيدة للمساعدة في السيطرة عليه.



وقالت أستراليا يوم الثلاثاء إنها ستقوم بفحص المسافرين على متن رحلات من ووهان، في حين أعلنت سنغافورة أنها ستعزل الأشخاص المصابين بالتهاب رئوي وتاريخ سفرهم إلى ووهان في غضون 14 يومًا قبل ظهور الأعراض.



وفي شنغهاي، أكد المسؤولون اليوم الثلاثاء حالة ثانية تتعلق برجل يبلغ من العمر 35 عامًا، وزار ووهان في أوائل يناير، وقالوا إنهم يراقبون أربع حالات أخرى مشتبه بها.



ويمكن أن يسبب الفيروس الالتهاب الرئوي، مع أعراض تشمل الحمى، وصعوبة في التنفس.



وحتى الآن، لم توصي منظمة الصحة العالمية بفرض قيود على التجارة أو السفر، ولكن يمكن مناقشة هذه التدابير في اجتماع الطوارئ يوم الأربعاء.



يستخدم مسؤولو ووهان موازين الحرارة بالأشعة تحت الحمراء لفحص المسافرين في المطارات ومحطات السكك الحديدية، ومحطات الركاب الأخرى منذ 14 يناير. وتقوم سلطات المطارات في الولايات المتحدة وكذلك معظم الدول الآسيوية بفحص الركاب من ووهان.



ومع ذلك، قال كبير المسؤولين الطبيين الأستراليين بريندان ميرفي إن الأدلة الحديثة تشير إلى أن فحص درجة حرارة الجسم غير فعال، وخلق شعورًا زائفًا بالأمان.



