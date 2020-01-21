طلب هام من إيران لواشنطن وباريس بشأن الصناديق السوداء للطائرة الأوكرانية

طلبت إيران، اليوم الثلاثاء، معدات تقول إنها تحتاجها من السلطات الأمريكية والفرنسية لتنزيل المعلومات من الصناديق السوداء لطائرة الركاب الأوكرانية المنكوبة، لكن طهران لم تتلق ردًا إيجابيًا بعد، حسبما أعلنت هيئة الطيران المدني الإيراني.





وقالت منظمة الطيران المدني الإيرانية في تقريرها الثاني عن الكارثة، إنها لا تملك المعدات اللازمة لتنزيل البيانات من طراز أجهزة التسجيل المثبتة على طائرة بوينج 737 التي صنعتها الولايات المتحدة، وفقًا لوكالة رويترز.





وأضافت هيئة الطيران، إن إيران طلبت معدات من المجلس القومي الأمريكي لسلامة النقل والوكالة الفرنسية للحوادث "بي إي أيه" لكنها قالت، إن طهران لم تتلق ردا إيجابيا.





وقد طلبت كندا وأوكرانيا ودول أخرى كان لديها مواطنون على متن الطائرة المنكوبة، والتي قُتل فيها جميع الأشخاص البالغ عددهم 176 شخصًا عندما تم إسقاطها عن طريق الخطأ في 8 يناير، من إيران إرسال بيانات الرحلة وتسجيلات الصوت إلى خبراء في الخارج لتحليلها، كما أوردت وكالة رويترز.





أعطت طهران إشارات مختلطة حول ما إذا كان سيتم تسليمها. قالت كندا، التي كان لها 57 مواطنًا على متن الطائرة الأوكرانية المنكوبة، إن فرنسا ستكون أفضل مكان لإرسال الصناديق السوداء لأنها كانت واحدة من الدول القليلة التي لديها القدرة على قراءتها.





وكما ورد، فإن إحجام إيران عن تسليم الصناديق السوداء قد يخيب آمال الأمم مع المواطنين على الرحلة، وكان كثير منهم إيرانيين يحملون جنسية مزدوجة. تواجه طهران بالفعل مطالب بالتعويض وإجراء تحقيق كامل في إسقاطها.





تم إسقاط الطائرة من قبل الدفاعات الجوية الإيرانية عندما كانت البلاد في حالة تأهب بعد الضربات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.





وقد كشفت هيئة الطيران المدني في إيران، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة عن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في مطار الخميني بطهران.



