عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة مانشستر سيتى وشيفيلد يونايتد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش مانشستر سيتىNOW

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:07 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
ويحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا علي نظيره شيفيلد يونايتد، في المباراة التس ستنطلق مساء اليوم الثلاثاء في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد:- ويمكنكم متابعة لقاء مانشستر سيتي و شيفيلد يونايتد مساء اليوم عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1



تقام اليوم في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي مبارة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس حيث يسعى السيتى لتعزيز موقعه في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر بـ61 نقطة حيث يحتل الفريق حاليا مركز الوصافة برصيد 47 نقطة ويطارده ليستر سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 45 نقطة والذى سيواجه بيرنلي غدا، ويدخل كريستال بالاس المباراة وهو في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

مان سيتي ضد كريستال بالاس
تنطلق مباراة مانشستر سيتى ضد كريستال بالاس في الخامسة مساء اليوم وتنقل على قناة beIN Sports HD1.

يدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم منتشيا بالفوز الكبير الذي تحقق على حساب أستون فيلا في الجولة الماضية بنتيجة 6-1 في مباراة شهدت تألق سيرجيو أجويرو الذى سجل هاتريك وتصدر قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للهاتريك في تاريخ البريميرليج، وقائمة أكثر اللاعبين الأجانب تسجيلا للأهداف في تاريخ المسابقة أيضًا.

مان سيتي ضد كريستال بالاس
وتحدث جوارديولا عن مواجهة كريستال بالاس في المؤتمر الصحفي الذى عقده أمس وقال: "المباراة ستكون قوية خاصة أننا نواجه فريقًا يمتلك إمكانيات كبيرة ومدرب مخضرم مثل روي هودجسون."

وعن مدرب كريستال بالاس قال جوارديولا :"استمرار روي هودجسون فى التدريب؟ هذا رائع له، ربما لإنه يشعر بملل البقاء فى المنزل، تريد أمر مختلف، منافسين، مباريات، لهذا هو و المُدرّبين الكبار مازالوا فى العمل."
Advertisements

أخبار تهمك

ريال مدريد يحدد قيمة أشرف حكيمي للموافقة على بيعه

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

منذ ساعتين و 51 دقيقة

شاهد.. زعماء العالم يتجاهلون أردوغان بمؤتمر برلين

منذ ساعتين

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن صفقة القرن

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. زعماء العالم يتجاهلون أردوغان بمؤتمر برلين

منذ ساعتين

قنبلة موقوتة.. "أطباء الدقهلية" تفجر مفاجأة عن معامل تحاليل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ يوم

الأهلي يرد على العرض الإماراتي للتعاقد مع "الجوكر"

منذ 38 دقيقة

تفاصيل جديدة بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

منذ أقل من ساعتين

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ حوالي 11 ساعة

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير بندر بن محمد آل سعود

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول تعليق من لجنة "ذا فويس كيدز" على أزمة استبعاد المصرية هايدي محمد

منذ حوالي 9 ساعات

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 17 ساعة

توتنهام يقترب من خطف مهاجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:22 ص

شاهد.. زعماء العالم يتجاهلون أردوغان بمؤتمر برلين

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

11:26 م

تفاصيل جديدة بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

08:43 ص

قنبلة موقوتة.. "أطباء الدقهلية" تفجر مفاجأة عن معامل تحاليل

04:35 ص

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status