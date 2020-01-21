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يلا شووت NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وشيفيلد يونايتد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش مانشستر سيتىYALLA ONLINE

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:04 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ينتظر عشاق كرة القدم الإنجليزية مباراة مثيره لفريق مانشستر سيتي الذي يحل ضيفًا علي نظيره شيفيلد يونايتد، في المبارة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء علي ملعب برامال لين، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

 

ويسعي بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن زيادة رصيد فريقه من النقاط الذي احتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي

برصيد 48 نقطة ، بفارق 16 عشر نقطة عن متصدر البريميرليج ليفربول .
 

كما يسعي شيفيلد يونايتد بقياده مديره الفني كريس وايلدر لزياده رصيده من النقاط ، ويحصد شيفيلد 33 نقطة محتلا المركز السابع برصيد 33 نقطة، باحثا عن الفوز في مباراة اليوم أمام مانشستر سيتي ليتفوق

علي وولفرهامبتون الذي يحتل المركز السادس حتي الأن برصيد 34 نقطة.
 

موعد مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي:-

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