تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف فوزي وحقيقة تجاهل زملائه له

‏ كشف يوسف فوزي الفنان المصري المعتزل، حقيقة تواصل أحد معه من النقابة أو أحد من زملائه بالمهنة، الذين عاصروه في فترة عمله من عدمه.





اعتزال يوسف فوزي





وأوضح يوسف فوزي أنه في عزلة ولا يتواصل معه أحد، منذ اعتزاله من سنوات، بسبب إصابته بمرض "الرعاش"، ليبتعد عن الساحة تاركًا المجال.





تجاهل يوسف فوزي





وأكد يوسف فوزي على أن نقيب الممثلين أشرف زكي لا يتواصل معه، ولا يقوم بالاتصال به، كما أن النقابة لم تعطه شيئًا، منذ اعتزاله.





يوسف فوزي والمساعدات





وأوضح النجم يوسف فوزي أنه لا يحتاج إلى أي دعم مادي، فهو ليس بحاجة إلى المساعدة على حد وصفه، قائلًا :"مطلبتش حاجة من النقابة أبدًا".





حالة يوسف فوزي الصحية





وطمأن يوسف فوزي جمهوره بشأن حالته الصحية، خاصة أنه بعيدًا عن الأضواء منذ 4 أعوام تقريبًا، منذ إصابته بمرض الشلل الرعاش، قائلًا: "الوضع الصحي على ما يُرام".





الميلاد والنشأة





النجم يوسف فوزي من مواليد فبراير 1945، وهو ابن لأب مصري، وأم إنجليزية مصرية.





دراسة يوسف فوزي





وتخرج يوسف فوزي في كلية التجارة جامعة القاهرة، وسافر واستكمل تعليمه الجامعي في الخارج، وبعد 5 سنوات عاد إلى مصر وعمل في قسم الصوت باستوديو مصر.





دخول يوسف فوزي المجال





عارض يوسف فوزي، والده رافضً دخوله التمثيل، لكنه أصر على حلمه، فظهر أول مرة على الشاشة بدور في فيلم "اللعبة القذرة" عام 1981 للمخرج أحمد يحيى، ثم في فيلم "رجال في سجن النساء" عام 1982 للمخرج حسن الصيفي، وعام 1983، ظهر في 3 أفلام هي: "وحوش الميناء" و"عنتر شايل سيفه" و"الغول".





أعمال يوسف فوزي





تألق يوسف فوزي في أدوار كبيرة أمام عمالقة السينما المصرية أبرزهم أحمد زكي، حيث شاركه فيلم "النمر الأسود"، حين قام بدور الشاب الألماني المتعصب ضد المغتربين العرب والذي كان يحاول الوقوف في طريق "زكي".





يوسف فوزي يشارك الكبار





وشارك في فيلم "الهروب"، مع النجم أحمدزكي أيضًا، الذي رشحه لآداء الدور، وتوالت مشاركاته في الكثير من الأفلام مثل: "حتى لا يطير الدخان"، "شاهد إثبات"، "شبكة الموت"، "الجاسوسة حكمت فهمي"، و"ظرف طارق"، و"بلبل حيران" و"غش الزوجية"، و"ظاظا" وغيرها.





الدراما في حياة يوسف فوزي





وشهدت فترة التسعينيات رواجًا في أعمال ومشاركات النجم يوسف فوزي في الدراما التليفزيونية، وقدم مسلسلات عدة منها: "هوانم جاردن سيتي"، "القرموطي في مهمة رسمية"، و"أوبرا عايدة"، و"فارس بلا جواد"، و"لحظات حرجة"، و"الملك فاروق".





مرض يوسف فوزي





وأصيب الفنان يوسف فوزي بمرض "الشلل الرعاش"، واعتزل على إثر الإصابة عام 2016، ، حيث كانت أخر مشاركة له في مسلسل "ولي العهد" مع المخرج محمد النقلي.



