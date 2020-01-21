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اليابان.. مشغل محطة الطاقة النووية لـ"إيكاتا" يحقق في إشارة تحذير وحدة الوقود

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:22 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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تحقق شركة شيكوكو للطاقة الكهربائية، المشغل لمحطة إيكاتا للطاقة النووية في محافظة إهيمه اليابانية، في إشارة تحذير تم اكتشافها في وحدة الوقود بالمفاعل رقم 3 بالمحطة، كما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، اليوم الثلاثاء.

ووفقًا لهيئة الإذاعة اليابانية، لم يتم إطلاق أي مواد مشعة من المفاعل، ويقوم العمال حاليًا بالتحقيق في الحادث. تم رفع الإشارة بعد سقوط وحدة الوقود بطريق الخطأ من المصعد أثناء أعمال الصيانة.

يوم الجمعة، أجلت محكمة هيروشيما العليا الاستئناف المخطط للعمليات في مفاعل "إيكاتا" رقم 3 بسبب مخاوف من أن شركة شيكوكو للطاقة الكهربائية فشلت في تقييم مناسب للمخاطر الناجمة عن خطأ نشط قريب قد يؤدي إلى حدوث زلازل وثورات بركانية في المنطقة.

تم تعليق العمليات في المفاعل رقم 3 في محطة "إيكاتا" الشهر الماضي عندما تم تشغيل المفاعل في وضع عدم الاتصال لإجراء الفحص والصيانة. قبل قرار يوم الجمعة، كان من المفترض أن يستأنف المفاعل الإنتاج في أبريل.

بعد كارثة فوكوشيما دايتشي عام 2011، فرضت هيئة التنظيم النووي في اليابان حدًا مدته 40 عامًا على عمر المفاعلات النووية في البلاد، لكنها أضافت إمكانية تمديد 20 عامًا إذا تم الوفاء بتدابير السلامة الصارمة. 

بالإضافة إلى ذلك، في أبريل 2019، شددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قواعد الحصول على شهادات جديدة ، مطالبة مشغلي المنشآت النووية بتحديث البنية التحتية في منشآتهم خلال المواعيد النهائية المحددة للوفاء بتدابير السلامة الجديدة لمكافحة الإرهاب.
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