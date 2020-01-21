شريهان تحتفل بحصول ابنتها "لؤلؤة" على الماجستير: "فخورة بيكي"

احتفلت الفنانة شريهان، أمس الإثنين، بحصول ابنتها لؤلؤة على درجة الماجستير في العلوم، مشيرة إلى أنها فخورة بها حيث أنها امرأة ذات جمال وعقل.





ونشرت شريهان صور وفيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات "تويتر" من حفل تخرج ابنتها لؤلؤة، وعلقت قائلة: "حصلت لؤلؤتي اليوم على درجة الماجستير فى العلوم الطاقة والتجارة والمالية... أنا فخور بأنها نمت لتصبح امرأة ذات جمال وعقل لا مثيل له وعقول. تهانينا".





وأضافت شريهان: واليوم يوم 20 يناير عام 2020 توجتيني بالتفوق الدراسي والعلمي في الماجستير".









وكتبت الفنانة شريهان فى بوست آخر، على صورة خلال تخرجها من المدرسة، قائلة: "شرفتي والدتك في قلب تمنيت يوماً أن أحيا فيهِ، بشكر ربي سبحانه وتعالى وبشكرك أنتى يالولوة، اليوم أنا فخورة أني أنا أستحق أن أكون والدتك قبل أن تكوني أنتى ابنتي الرائعة الجميلة في كل شيء تربية وأدب وخلق وأخلاق وأضيف اليوم علماً".



