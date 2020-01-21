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العثور على طفل "لقيط" بجوار مسجد في قنا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:48 ص
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أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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عثر أهالي قرية الطوابية بمركز قنا، صباح اليوم الثلاثاء، على طفل لقيط، بجوار مسجد القرية في ظروف غامضة.
البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بالعثور على طفل لقيط بجوار مسجد الكويتي بقرية الطوبية في قنا.

تم نقل الطفل إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.
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قنا طفل لقيط النيابة العامة النيابة أمن قنا

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