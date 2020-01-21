عاجل.. الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير بندر بن محمد آل سعود





أعلن الديوان الملكي السعودي، منذ قليل، وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.





وإلي نص بيان الديوان الملكي:

"انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الثلاثاء الموافق 26/ 5/ 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وتغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".



