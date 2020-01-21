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الأهلي يرد على العرض الإماراتي للتعاقد مع "الجوكر"

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:45 ص
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الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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يسعى نادي الأهلي للحفاظ على عدد كبير من نجومه وقوامه الأساسي خاصة أن أنه يشارك في العديد من البطولات ويأمل في التتويج بها.

 

وتلقى مسئولو الأهلي عرضا إماراتيا مغريا للتعاقد مع نجم القلعة الحمراء أحمد فتحي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 

وجاء الرد سريعا من الأهلي حيث أبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء مسئولي النادي الإماراتي أن أحمد فتحي ليس للبيع وأن الفريق بحاجة لجهوده في الفترة المقبلة في ظل المنافسة على بطولات كثيرة.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي يوم الأحد القادم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

ويعتلي الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة بعد تحقيق الفوز في 12 مباراة على التوالي.

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