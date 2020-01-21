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الجمعة.. هند صبري ضيفة شيرين حمدي في برنامجها "أون ست"

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:46 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستضيف الإعلامية شيرين حمدي يوم الجمعة القادم في برنامجها "أون ست" الفنانة هند صبري، وتذاع الحلقة في الساعة السابعة على قناة "on e".


ومن المُقرر أن تتحدث هند في اللقاء عن أعمالها الأخيرة ونجاحها وتكريماتها خلال ٢٠١٩ وأحلامها وأفكارها وعملها كسفيرة لبرنامج الغذاء العالمي.

وعلى صعيد آخر، يُشار أن هند عُرض لها مؤخرًا فيلم "نورا تحلم"، والفيلم من تأليف وإخراج هند بو جمعة، إنتاج بروباغندا عماد مرزوق، بطولة هند صبري، لطفي العبدلي، حكيم بومسعودي، ايمان الشريف، جمال ساسي، سيف ظريف.
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