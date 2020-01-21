ليبيا: الجيش يتصدى لأي عدوان على موانئ النفط

أكد الجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، أنه لا يتدخل في إدارة حقول وموانئ النفط في البلاد، بعد تزايد القلق الدولي من الاعتداءات التي تطال المرافئ النفطية.

وفي حديث لصحيفة الشرق الأوسط، قال اللواء سالم درياق، آمر غرفة عمليات سرت الكبرى، المعنية بحماية النفط والتابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، إن "الأمور تسير بصورة اعتيادية في الموانئ النفطية، التي تسيطر عليها قوات الجيش، وتتولى حمايتها".

وأضاف: "القوات المسلحة لا تتدخل في إدارة الموانئ وحقول النفط، بل تنفذ فقط الأوامر الصادرة من القيادة العامة، بالحماية، وصد أي عدوان، وهناك أيضاً جهاز حرس المنشآت النفطية الذي يقوم بدوره في حماية المنشآت والمرافق وتأمينها بالداخل، فالقوات المسلحة ترابط على التخوم، لحمايتها من أي عدوان مسلح يستهدف قوت الشعب الليبي".