عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ليبيا: الجيش يتصدى لأي عدوان على موانئ النفط

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:44 ص
Advertisements
الجيش الليبي
الجيش الليبي
وكالات
Advertisements

 أكد الجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، أنه لا يتدخل في إدارة حقول وموانئ النفط في البلاد، بعد تزايد القلق الدولي من الاعتداءات التي تطال المرافئ النفطية.

 

وفي حديث لصحيفة الشرق الأوسط، قال اللواء سالم درياق، آمر غرفة عمليات سرت الكبرى، المعنية بحماية النفط والتابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، إن "الأمور تسير بصورة اعتيادية في الموانئ النفطية، التي تسيطر عليها قوات الجيش، وتتولى حمايتها".

 

وأضاف: "القوات المسلحة لا تتدخل في إدارة الموانئ وحقول النفط، بل تنفذ فقط الأوامر الصادرة من القيادة العامة، بالحماية، وصد أي عدوان، وهناك أيضاً جهاز حرس المنشآت النفطية الذي يقوم بدوره في حماية المنشآت والمرافق وتأمينها بالداخل، فالقوات المسلحة ترابط على التخوم، لحمايتها من أي عدوان مسلح يستهدف قوت الشعب الليبي".

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليبيا اي عدوان الموانئ الجيش الليبي

أخبار تهمك

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. زعماء العالم يتجاهلون أردوغان بمؤتمر برلين

منذ ساعتين

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن صفقة القرن

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يرد على العرض الإماراتي للتعاقد مع "الجوكر"

منذ 36 دقيقة

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ يوم

قنبلة موقوتة.. "أطباء الدقهلية" تفجر مفاجأة عن معامل تحاليل

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل جديدة بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

منذ أقل من ساعتين

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول تعليق من لجنة "ذا فويس كيدز" على أزمة استبعاد المصرية هايدي محمد

منذ حوالي 9 ساعات

توتنهام يقترب من خطف مهاجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يحدد قيمة أشرف حكيمي للموافقة على بيعه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير بندر بن محمد آل سعود

منذ 43 دقيقة

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. زعماء العالم يتجاهلون أردوغان بمؤتمر برلين

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

محللُ سياسي تونسي يُثمن خطوة الجيش الليبي بشأن المنشآت النفطية

"الزبيدي": القضاء على الميليشيات الإرهابية الخُطوة الأولى لحل الأزمة الليبية

الجيش الليبي يطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في مصادر تمويل الجماعات الإرهابية

حفتر يكشف للمبعوث الأممي عن تلاعب في عائدات النفط

الجيش الوطني الليبي يسمح باستئناف تصدير النفط من الموانئ النفطية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:22 ص

شاهد.. زعماء العالم يتجاهلون أردوغان بمؤتمر برلين

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

11:26 م

تفاصيل جديدة بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

08:43 ص

قنبلة موقوتة.. "أطباء الدقهلية" تفجر مفاجأة عن معامل تحاليل

04:35 ص

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status