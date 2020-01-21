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"الأرصاد" تزف بشرى سارة بشأن طقس اليوم

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:45 ص
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طقس القاهرة
طقس القاهرة
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم أكثر من رائع، وشتوي بامتياز يدعو للنشاط، وهناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.


وأضاف "عطا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن فرص سقوط الأمطار، ما زالت قائمة على السواحل الشمالية، وتكون خفيفة على القاهرة، وهناك شبورة مائية خفيفة.


وتابع أن اتجاه الرياح شمالي غربي، وهناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية، ويصل ارتفاع الموج إلى 2.5 متر، وأن جنوب سيناء والغردقة، مقصدان لكل المصريين للاستمتاع بإجازة نصف العام.

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