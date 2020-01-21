تعرف على موعد حفل رامي صبري في جدة

يستعدالفنان رامي صبري لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا فى مدينة جدة بالسعودية، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه،وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 24 يناير.



ومن المقرر أن يقدم رامي خلال الحفل العديد من أغانيه المميزة منها "الراجل"، "مش فارق"، "لو كان عليك"، "حبيبي الأولاني"، "اهد الدنيا"، "غمضت عينى"، "مش فاكر ليك"، بالإضافة إلى أغانى البومه الأخير "فارق معاك".





يُشار أن آخر ألبوم لرامي صبري هو ألبوم"وبقابل ناس"، الذي احتوى على 12 أغنية، وهم "بتاع بنات"، "قولت اللي عندي"، "أنا بابا"،"هو في كده"، "أنا بعترفلك"،" حاول تنساني"، "وعجبي"، "حكاية حبنا"،"بقابل ناس"،"فارق معاك"، "صعبان عليا"، و"بتهتمي".