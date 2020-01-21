إعادة فتح طريق السويس بعد انتهاء أعمال التطوير

وكانت إدارة المرور أجرت مجموعة من التحويلات المرورية بغلق طريق السويس جزئيا، إذ كان السائقين يتوجهون من كوبري الجيش ومحور الثورة اتجاه طريق القاهرة – السويس الصحرواي، ويرغب في الوصول لمناطق المعادي استخدام مطلع الطريق الدائري اتجاه المعادي "دون أية تعديلات مرورية"، وعلى القادم من كوبري الجيش ومحور الثورة اتجاه طريق القاهرة – السويس الصحراوي، ويرغب في الاستكمال اتجاه السويس الدخول للطريق الداعم ما قبل أسفل الطريق الدائري واستكمال السير مرروا من أسفل كوبري الطريق الدائري ثم يمينا الصعود للطريق الدائري اتجاه السلام والسير بالطريق الدائري لمسافة حوالي 1 كيلو متر، ثم الدخول يمنيا للطريق المستحدث الموازى لطريق السويس واستكمال السير بالطريق المستحدث وصولا لطريق السويس الحالي "ما قبل كوبري الرحاب 1" ثم استكمال السير بطريق السويس الحالي اتجاه السويس مرورا من أمام إمداد الشرطة.

انتهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي مدير المرور، من إجراء التحويلات مرورية عقب فتح طريق السويس الصحراوي بعد انتهاء أعمال التطوير، وألغيت جميع التحويلات من الطريق، وسط انتشار للخدمات المرورية أعلى الطريق، ومراقبة المحاور والشوارع القريبة من الصحراوي بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بكافة الطرق المؤدية له منعا لظهور أي كثافات مرورية بالمنطقة.