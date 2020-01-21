جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة تشيلسي ضد أرسنال بث مباشر

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء 21 / 1 / 2020، أبرزها مباراة بيراميدز ضد مصر المقاصة في الدوري المصري، ومباراة تشيلسي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي " جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ14"





طنطا ضد الجونة، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.





بيراميدز ضد مصر المقاصة، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ24"





شيفيلد يونايتد ضد مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.





أستون فيلا ضد واتفورد، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.





تشيلسي ضد أرسنال، تقام المباراة في تمام 10:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:15 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.





جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا "دور الـ32"





إشبيلية ضد ليفانتي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.





جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا "الدور ربع النهائي"





نابولي ضد لاتسيو، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات.







