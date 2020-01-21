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كوريا الجنوبية تنشر وحدة لمكافحة القرصنة في مضيق هرمز

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:31 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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قال الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، إنه يعتزم توسيع نشر وحدة لمكافحة القرصنة تعمل الآن قبالة ساحل إفريقيا إلى المنطقة المحيطة بمضيق هرمز، بعد ضغط الولايات المتحدة للمساعدة في حراسة ناقلات النفط، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

دفعت الهجمات على ناقلات النفط في مضيق هرمز قبالة سواحل إيران العام الماضي المسؤولين الأمريكيين إلى دعوة الحلفاء للانضمام إلى مهمة أمنية بحرية مخطط لها.

كحليف رئيسي للولايات المتحدة، ناقشت كوريا الجنوبية هذا الاحتمال، ويأتي قرار تحويل وحدة بحرية تعمل بالفعل جنوب غرب الجزيرة العربية كحل وسط لا يتطلب تفويضًا برلمانيًا جديدًا.

وفي غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع إن كوريا الجنوبية ستنشر قواتها في المنطقة، بما في ذلك الخليج، لكنها لن تنضم رسميًا إلى تحالف دولي للقوات.

وقال مسؤول بالوزارة للصحفيين "قررت حكومة كوريا الجنوبية توسيع نشر وحدة تشيونغهاي العسكرية مؤقتا". مضيفا ان الخطوة ستضمن سلامة المواطنين والتنقل المجاني للسفن الكورية الجنوبية.

وقالت الوزارة إن وحدة تشيونغهاي ستواصل مهمتها بينما تتعاون مع التحالف، مضيفة أن الولايات المتحدة قد تم إطلاعها على القرار، والذي تم شرحه أيضًا للإيرانيين بشكل منفصل.

مضيق هرمز هو ممر مزدحم إلى الخليج، حيث تبحر السفن فيه حوالي 900 مرة في السنة إلى كوريا الجنوبية لتحصل على أكثر من 70 ٪ من نفطها من الشرق الأوسط، حسبما ذكرت وزارة الدفاع.

تتمركز وحدة تشيونغهاي في خليج عدن منذ عام 2009، وتعمل على معالجة القرصنة بالشراكة مع الدول الأفريقية وكذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأظهرت الورقة البيضاء الدفاعية لعام 2018 في كوريا الجنوبية أن الوحدة التي يبلغ قوامها 302 تعمل على مدمرة 4500 طن وطائرة هليكوبتر من طراز لينكس مضادة للغواصات وثلاثة زوارق سريعة.

ومن بين عملياتها، إنقاذ سفينة كورية جنوبية وطاقمها في عام 2011، حيث أطلقت النار على ثمانية من القراصنة المشتبه بهم وأسروا خمسة آخرين في الحادث.

كما قامت القوات الكورية الجنوبية بإجلاء المواطنين الكوريين الجنوبيين من ليبيا واليمن، وبحلول نوفمبر 2018 اصطحبت حوالي 18750 سفينة كورية جنوبية ودولية.

توقفت كوريا الجنوبية، خامس أكبر مستورد للنفط الخام في العالم وواحد من أكبر عملاء النفط الإيرانيين، عن استيراد الخام الإيراني منذ شهر مايو بعد أن انتهت الإعفاءات من العقوبات الأمريكية في بداية ذلك الشهر.
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