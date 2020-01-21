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مصرع شخص وإصابة أخر في حادث سير بمصر الجديدة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:24 ص
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بوابة الفجر
الفجر
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لقي شخص مصرعه، بينما أصيب آخر بعدما صدمتهما سيارة أثناء عبورهما للطريق في مصر الجديدة، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفى والمصاب إلى المستشفى.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة في مصر الجديدة، يفيد بوقوع حادث مروري، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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