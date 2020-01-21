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«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة نابولي ولاتسيو بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش نابولي ولاتسيو جودة متعددة NOW

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:02 ص
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بوابة الفجر
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تابع لايف مباراة نابولي ولاتسيو مباشر، حيث يدخل فريق نابولي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق لاتسيو، وهو لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك تعرض فريق نابولي إلى الخسارة في 3 مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق نابولي في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق نابولي في الفترة الماضية، نجح فريق نابولي في تسجيل خمسة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق نابولي سبعة أهداف في مرماه.

آخر إِستعدادات لاتسيو قبل ملاقاة نابولي في كأس إيطاليا الثلاثاء:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة نابولي ضد لاتسيو مباراة نابولي ولاتسيو بث مباشر، وسوف يدخل فريق لاتسيو مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق نابولي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق لاتسيو في تحقيق الانتصار في آخر 5 مباريات على التوالي، بينما لم يسقط فريق لاتسيو في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق لاتسيو في الفترة الماضية، نجح فريق لاتسيو في تسجيل خمسة عشر هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق لاتسيو ثلاثة أهداف في مرماه.
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