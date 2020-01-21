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تامر حسني يوجه رسالة لحلا شيحة.. والأخيرة ترد

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:24 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجه الفنانة تامر حسني رسالة للفنانة حلا شيحة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر الفنان تامر حسني صورة جمعته بالفنانة حلال شيحة، وذلك من كواليس تصوير فيلم "مش أنا".

وعلق على الصورة قائلًا: "يا حلا ربنا يخليكي إيه الكلام الجميل ده،، إنتي اللي إنسانة جميلة وطيبة  وفنانة راقية و تستاهلي كل خير عشان قلبك نضيف ويارب أصدقاء واخوات طول العمر" .

وتابع تامر قائلاً: "إنتي عاملة شغل رائع فعلًا في فيلم مش أنا، ربنا يوفقك يا رب".

ومن جانبها ردت حلا على رسالته قائلة: "مش كل يوم في حياتنا بنقابل ناس تستحق نقف عندهم ووجودهم بيضيف حاجة حلوة في حياتنا، تامر حسني من الناس دي لقيت فيه إنسان بسيط متواضع جدا تلقائي وجدع واخ وصديق فرحانة إننا بنشتغل سوا في عمل جمعنا وسعيدة أكتر إني عرفت إنسان صديق واخ للعمر".

في سياق آخر يُعرض لتامر حاليًا بالسينمات فيلم "الفلوس"، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني، زينة، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي.

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الكلمات المفتاحية

مشاهير فنانة حلا شيحة تامر حسني الفجر الفني

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