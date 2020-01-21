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«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد NOW

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:58 ص
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بوابة الفجر
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بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تُذاع المباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم الثلاثاء عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم 21-1-2020 في الدوري الإنجليزي حيث تُذاع مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT HD الأولى، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة. موعد مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد الثلاثاء في الدوري الإنجليزي الممتاز: والقنوات الناقلة لمُباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020 على الأراضي الإنجليزية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم الثلاثاء، في تمام الساعة: العاشرة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. الحادية عشر والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. التاسعة والنصف مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.
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