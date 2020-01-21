«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة تشيلسي وأرسنال بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH تشيلسي وأرسنال اليوم YALLA

مباراة تشيلسي وأرسنال بث مباشر، وسوف يدخل فريق أرسنال مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق تشيلسي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية.

مباراة تشيلسي وأرسنال بث مباشر، وسوف يدخل فريق أرسنال مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق تشيلسي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية.