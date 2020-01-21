Advertisements
Advertisements
Advertisements

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة تشيلسي وأرسنال بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH تشيلسي وأرسنال اليوم YALLA

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:54 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
آخر إِستعدادات أرسنال قبل ملاقاة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز الثلاثاء:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي ضد أرسنال

مباراة تشيلسي وأرسنال بث مباشر، وسوف يدخل فريق أرسنال مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق تشيلسي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية.


وفي مقابل ذلك نجح فريق أرسنال في تحقيق الانتصار في مباراتين، بينما سقط فريق أرسنال في فخ التعادل في مباراتين أيضاً. ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق أرسنال في الفترة الماضية، نجح فريق أرسنال في تسجيل ستة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق أرسنال أربعة أهداف في مرماه.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من لجنة "ذا فويس كيدز" على أزمة استبعاد المصرية هايدي محمد

منذ حوالي 8 ساعات

بادجي يختار رقم قميصه مع الأهلي.. موعد الظهور الأول للعملاق السنغالي

منذ حوالي 13 ساعة

توتنهام يقترب من خطف مهاجم ريال مدريد

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 15 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن صفقة القرن

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. زعماء العالم يتجاهلون أردوغان بمؤتمر برلين

منذ نصف ساعة

القيعي يكشف قرار الأهلي النهائي بشأن صالح جمعة (فيديو)

منذ يوم

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

منذ حوالي 13 ساعة

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

منذ ساعة و 19 دقيقة

شاهد.. زعماء العالم يتجاهلون أردوغان بمؤتمر برلين

منذ نصف ساعة

ريال مدريد يحدد قيمة أشرف حكيمي للموافقة على بيعه

منذ ساعة و نصف

شوبير يكشف مفاجآت جديدة بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 9 ساعات

قنبلة موقوتة.. "أطباء الدقهلية" تفجر مفاجأة عن معامل تحاليل

منذ حوالي 4 ساعات

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ حوالي 9 ساعات

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:22 ص

شاهد.. زعماء العالم يتجاهلون أردوغان بمؤتمر برلين

شاهد.. زعماء العالم يتجاهلون أردوغان بمؤتمر برلين

08:22 ص

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

07:31 ص

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

11:26 م

قنبلة موقوتة.. "أطباء الدقهلية" تفجر مفاجأة عن معامل تحاليل

04:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status